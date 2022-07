Asociatia ,,Aurel A. Muresianu" a montat o placa comemorativa in memoria invatatorului Octavian Popaiov, fost detinut politic, condamnat la 10 ani temnita grea

In memoria invatatorului Octavian Popaiov din Sambata de Sus, fost detinut politic incarcerat in inchisorile si lagarele comuniste, a fost montata o placa comemorativa pe casa in care a trait dascalul copiilor sambetenilor. Asociatia Culturala ,,Aurel A. Muresianu" din Brasov a initiat acest proiect de refacere a memoriei, iar miercuri, 6 iulie a.c., placa comemorativa a fost montata. S-au implicat si urmasii luptatorului anticomunist Octavian Popaiov, mai precis nepotii acestuia, Horatiu si ... citeste toata stirea