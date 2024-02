Asociatia Catharsis Brasov participa, astazi, la o intalnire cu membrii Subcomisiei pentru Drepturile Copilului

Asociatia Catharsis Brasov, invitata la o intalnire informala cu membrii Subcomisiei pentru Drepturile Copilului din Camera Deputatilor, marti 20 februarie 2024.Scopul intalnirii este de a prezenta o serie de propuneri care vizeaza armonizarea Legii adoptiei in vigoare cu Tratatele internationale la care Romania este Stat Parte.,,Imediat sunt 30 de ani de cand ma lupt pentru orfanii Romaniei. In tot acest timp am avut victorii, dar si ... citește toată știrea