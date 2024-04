Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania: Nu putem sa ne distrugem anumite sectoare pentru a mentine activitatea in tara vecina

Razboiul din Ucraina a perturbat sectorul apicol nu numai in Romania ci si in Europa, care va intra in colaps daca se va continua in acelasi ritm, in contextul in care asistam la importuri masive de miere, de multe ori necontrolata, si la preturi extrem de scazute fata de costurile apicultorilor romani, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, potrivit Agerpres."Consumul de miere a scazut nu numai in Romania, a scazut si in Germania si in Ungaria, ... citește toată știrea