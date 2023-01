Asociatia Pro Infrastructura: Ce autostrazi si drumuri expres vor fi inaugurate in 2023

Asociatia Pro Infrastructura a prezentat luni, o lista cu proiectele rutiere majore care pot fi inaugurate in acest an, pe un scenariu numit realist si optimist. Previziunile asociatiei arata ca obiectivele sigure in 2023, sunt 78,5 kilometri de autostrada si drum expres.Anul 2023 va fi unul peste medie in ceea ce priveste constructia de noi sectiuni de autostrada si drumuri expres, estimeaza Asociatia Pro Infrastructura, care se ocupa de monitorizarea proiectelor de infrastructura rutiera. ... citeste toata stirea