Aspartamul, unul dintre cei mai raspanditi indulcitori din lume, prezent in produsele dietetice, cum sunt sucurile Coca Cola Zero, guma de mestecat Orbit, iaurturile dietetice si chiar ketchup-ul, va fi catalogat in iulie ca fiind "posibil cancerigen pentru oameni" pentru prima data de catre Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului (IARC), divizia de cercetare a cancerului a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), au declarat surse care cunosc acest proces, citate de agentia Reuters.