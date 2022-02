Asta da, hot perseverent, asta da, "pedeapsa de sus"

Rar s-a mai auzit o "patanie de hot" asa cum apare in rapoartele de la sfarsit de saptamana al IPJ Brasov. Un barbat de 36 de ani a furat o masina din curtea unei case din Cata, a ramas impotmolit cu ea la Beia, dar nu s-a descurajat. S-a intors in aceeasi curte, a furat a doua masina, dar nici cu asta nu a ajuns mai departe.Potrivit celor consemnate de Politie, "in urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, in noaptea de miercuri spre joi, 23/24 februarie, un barbat in varsta de 36 ... citeste toata stirea