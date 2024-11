,,Asta-i pohta ce-am pohtit!" Noul Consiliu Local de la Fagaras a intrat in paine. 16 consilieri din totalul de 19 sunt aserviti edilului

Sedinta de constituire a Consiliului Local Fagaras s-a desfasurat joi, 7 noiembrie a.c., in prezenta prefectului de Brasov, Mihai Vasii. Dupa intonarea Imnului national, prefectul a anuntat presedintele de sedinta, decanul de varsta din noul legislativ, Ioan Bogdan. Presedintele de sedinta a citit, in ordine alfabetica, numele consilierilor locali alesi la scrutinul din 9 iunie a.c., care au depus apoi juramantul. N-a fost prezent la sedinta de constituire Clont Valentin, dar in sedinta ... citește toată știrea