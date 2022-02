Astazi incepe Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, primul care se va desfasura exclusiv online

Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor incepe astazi, 1 februarie 2022, cu "preluarea datelor din surse administrative".Astazi incepe oficial Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, iar in prima etapa, care se va desfasura in perioada 1 februarie - 13 martie 2022, Institutul National de Statistica va prelua baze de date de la celelalte institutii ale statului pentru a vedea, din bazele de date ale statului, ce populatie are Romania.Principala noutate a ... citeste toata stirea