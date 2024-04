Astazi se pomenesc Sfantului Apostol si Evanghelist Marcu si Sfantul Vasile de la Poiana Marului

Sfantul Vasile s-a nascut in Rusia in anul 1692. A fost atras de tanar de viata monahala si in cautarea unor calugari cu viata imbunatatita a petrecut in sihastriile din Rusia, Ucraina si Esarile Romane. Venit in Esara Romaneaca in contextul tulburarilor prin care treceau crestinii ortodocsi din Ucraina dupa Unirea de la Brest Litovsk, Sfantul Vasile s-a asezat la manastirea Dalhauti de langa Focsani, unde a ramas timp de 20 de ani. In anul 1730 s-a retras cu cativa ucenici in Muntii Buzaului, ... citește toată știrea