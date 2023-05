Astmul bronsic poate fi tinut sub control, iar tratamentul este decontat in intregime de CNAS, afirma Societatea Romana de Alergologie.Aproape un milion de persoane sufera in Romania de astm, afirma Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica (SRAIC) din Romania si subliniaza ca aceasta afectiune poate fi tinuta sub control cu tratament decontat 100% de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), transmite Agerpres.Ziua Mondiala a Astmului - 2 mai 2023 este aniversata sub ... citeste toata stirea