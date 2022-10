"Astra" Brasov, numarul regilor

"Centenarul Incoronarii regilor Romaniei" va fi tema centrala a revistei "Astra", o a Bibliotecii Judetene "George Baritiu" din Brasov. Revista va fi tiparita in 600 de exemplare, iar pentru editarea si tiparirea ei, institutia a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 47.619 lei, fara TVA. Revista va avea minim 72 de pagini, plus 4 coperte.Cei care se vor incumeta sa participe la licitatie vor trebui sa ia in calcul un client extrem de exigent. "Revista trebuie sa cuprinda un portofoliu ... citeste toata stirea