Dupa cum relatam si in editiile precedente, Fundatia Tiriac, sustinuta financiar de miliardarul cu origini brasovene Ion Tiriac, va construi al doilea patinoar al orasului, pe modelul celui realizat la Otopeni, si il va dona Primariei Brasov pentru administrare. In acest parteneriat, administratia locala va pune la dispozitie terenul.Conform primarului municipiului Brasov, in acest moment se discuta de trei posibile locatii. "Au existat cateva runde de discutii prin care Primaria a oferit ... citeste toata stirea