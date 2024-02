Astra Trans Carpatic vrea sa introduca trenuri electrice pe ruta Brasov - Bucuresti

Operatorul feroviar Astra Trans Carpatic studiaza piata in vederea unei posibile achizitii de rame electrice. Club Feroviar l-a intrebat pe directorul general al societatii, Liviu Pescarasu, ce material rulant a fost cumparat in anul 2023 si care este programul de achizitii pentru 2024. "In 2023 nu au fost efectuate achizitii. Pentru anul 2024 se cauta oportunitati de a achizitiona EMU (Electric Multiple Units, adica rame electrice - n.red.)", a raspuns seful ATC. Acesta a precizat ca noile ... citește toată știrea