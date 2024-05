AstraZeneca anunta ca retrage vaccinul COVID-19

Vaccinul Covid de la Oxford-AstraZeneca va fi retras din intreaga lume. Anuntul vine la cateva luni dupa ce a recunoscut un efect secundar rar. AstraZeneca a fost data in judecata de peste 50 de presupuse victime si rude indurerate in cadrul unui proces intentat la Inalta Curte din Marea Britanie. Compania a recunoscut in documentele judiciare depuse la instanta in februarie ca vaccinul "poate, in cazuri foarte rare, sa provoace TTS". Numarul cazurilor este foarte mic in comparatie cu numarul ... citește toată știrea