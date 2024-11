Atac al unui urs intr-o gospodarie din orasul Covasna

Locuitorii orasului Covasna nu mai au liniste de teama ursilor care dau tarcoale gospodariilor in cautare de hrana, anunta Radio We Sfantul Gheroghe.Un nou atac s-a produs marti seara, intr-o gospodarie de pe raza statiunii, unde animalul salbatic a spart grajdul si a ucis o oaie. In cele din urma, speriat de latratul cainilor si de oamenii ... citește toată știrea