Atac cu drone la granita Romaniei. MApN face verificari suplimentare in zona Ceatalchioi

Atac cu drone la granita Romaniei. Locuitorii din Tulcea si Galati au primit mesaje RO-Alert, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce au fost explozii in porturile Ismail si Reni.Rusii au atacat cu drone in timpul noptii porturile de la Ismail si Reni, in apropierea granitei dintre Ucraina si Romania, a anuntat Ministerul Apararii Nationale.Locuitorii din Tulcea si Galati au primit in noaptea de vineri spre sambata trei mesaje RO-Alert in care erau anuntati ca este posibil sa cada ... citește toată știrea