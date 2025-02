Atac la economia Romaniei. Companii cu cifre de afaceri uriase care au raportat la final de an 2022 profit brut ZERO si, implicit, pierderi

O practica obisnuita in Romania ultimelor doua decenii devenita parca o normalitate apartine multinationalelor. Desi fac afaceri de milioane de euro in Romania, nu platesc nimic statului roman intrucat declara la final de an profit zero si pierderi. In plus, statul roman ofera unora dintre aceste companii ajutoare de stat din banii contribuabililor romani. La polul opus se situeaza firmele cu capital autohton pentru care Guvernul Ciolacu se da de ceasul mortii sa le suprataxeze prin modificari ... citește toată știrea