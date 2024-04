Atacata de concubin, prea infricosata ca sa aprobe evacuarea

Duminica, 7 aprilie, in jurul orei 00:30, politistii de la Fagaras au fost sesizati, printr-un apel de urgenta, cu privire la existenta unei stari conflictuale intre doi parteneri, manifestata in imobilul in care acestia locuiesc. "Imediat dupa primirea sesizarii, echipa operativa constituita in acest sens s-a deplasat la fata locului si a constatat ca femeia ar fi fost amenintata cu acte de violenta si ... citește toată știrea