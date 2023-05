Un barbat fara domiciliu a fost retinut de politistii brasoveni dupa ce a agresat o femeie in centrul Brasovului, in statia de autobuz din Livada Postei.Potrivit IPJ Brasov, fapta a fost comisa saptamana trecuta (joi, 25 mai, in jurul orelor 20.00), autoritatile fiind alertate de un martor, prin 112."In urma celor sesizate, la fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Sectiei 1 Politie Brasov, care a identificat persoana vatamata, o femeie in varsta de 40 de ani, domiciliata in ... citeste toata stirea