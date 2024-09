Atelier de educatie financiara la Banca Apollonia

Romania este codasa in Uniunea Europeana in ce priveste educatia financiara si nu numai a populatiei, in general, ci chiar a antreprenorilor si managerilor. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care economia noastra nu este la fel de performanta ca a altor tari europene. Autoritatile isi propun, insa, sa schimbe aceasta stare de fapt."Din pacate, ultimele valori cu privire la gradul de educatie financiara in Europa si nu numai plaseaza Romania pe ultimele pozitii. Este adevarat ca, ... citește toată știrea