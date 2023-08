Miercuri, 16 august, in cadrul Bibliotecii Comunale Jibert infiintata in anul 2020 de catre preotul paroh Iulian Ungureanu, a fost organizata o activitate recreativa si de socializare la care au participat o parte dintre copiii Parohiei Jibert, Protopopiatul Rupea."Activitatea a constat in desfasurarea unui atelier de creatie, la care copiii au fost incurajati ... citeste toata stirea