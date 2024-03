Atelier gratuit de mestesuguri casnice, in incinta magazinului Star din Brasov

Asociatia Eurosilvania impreuna cu Star Brasov organizeaza in perioada 28-30 martie un atelier demonstrativ de mestesuguri casnice care va avea loc in incinta Magazinului Star la parter.CRAFT SHOW este un eveniment organizat de Asociatia EUROSILVANIA cu scopul de a promova mestesugul tesutului, unul dintre cele mai vechi mestesuguri traditionale romanesti. In cadrul atelierului vom reconstitui, cu participarea unor mesteri populari care provin din zone rurale din judetele Botosani si Valcea, ... citește toată știrea