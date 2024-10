Ateliere de dezvoltare personala pentru adolescentii din Sfantu Gheorghe

Doi psihologi clinicieni din judetul Covasna si-au propus sa vina in sprijinul adolescentilor prin intermediul unui atelier de dezvoltare personala, gandit ca un spatiu sigur, unde acestia sa invete sa isi gestioneze emotiile, sa isi accepte imperfectiunile, sa transforme temerile in curaj si sa fie mai increzatori in fortele proprii.Atelierul "Viata mea e despre mine - Adolescenta sub lupa" va fi sustinut la Sfantu Gheorghe de catre psihologii Consuela Banciu si Gratiela Stroie, iar primul ... citește toată știrea