4 ateliere gratuite de public speaking vor fi organizate, pentru copii, in aceasta vara, la Biblioteca Judeteana "George Baritiu". Sunt special concepute pentru copiii cu varste intre 9 si 13 ani, de catre Antonela Sofia Barbu, specialist in comunicare online, blogger si formator. Atelierele vor avea loc marti si joi, intre orele 10.00 - 12.00, in perioada 18 iulie - 10 august. "M-am gandit sa-i provoc pe copii sa-si imagineze ca se vor imbarca pe un vapor si vor pleca intr-o calatorie. Singuri ... citeste toata stirea