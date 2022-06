Ateliere educationale la Casa Stefan Baciu Brasov

Muzeul "Casa Muresenilor" din Brasov organizeaza la Casa Memoriala "Stefan Baciu" doua programe de educatie muzeala adresate copiilor cu varsta intre 6 si 14 ani.Primul program va avea loc joi, 9 iunie 2022, de la ora 15. Consta in descoperirea Casei memoriale a poetului Stefan Baciu, lectura, catrene scrise de poet pentru zilele de nastere a fiecarui participant si o mica excursie in zona Bastionul Esesatorilor - responsabil, Ovidiu Savu.Al doilea atelier va fi in prima zi de vacanta, 11 ... citeste toata stirea