Atelierele marca "Proiectul CRED" revin in judetul Brasov, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educationale Deschise realizate in cadrul proiectului si adresate cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar romanesc.Astfel, in Brasov, in 27 septembrie 2023, in intervalul orar 13:00-17:00, la Casa Corpului Didactic Brasov, are loc Atelierul"Resursele CRED: educatie deschisa, in clasa si acasa".Aceasta noua serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulata, in mod sugestiv, ... citeste toata stirea