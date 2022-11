ATENEsIE LA OFERTELE DE BLACK FRIDAY pentru a evita sa fiti victimele fraudelor on-line

Intrucat luna noiembrie este asimilata ca luna cumparaturilor datorita Black Friday, iar majoritatea comerciantilor ofera reduceri atat fizic cat si in mediul on-line, este necesara o deosebita atentie in ceea ce priveste modalitatea efectuarii de cumparaturi, in special la cele on-line. In ultima perioada au fost identificate numeroase "oferte" din partea marilor companii de retail (atat prin intermediul adreselor de email, cat si prin SMS), prin care acestea acordau premii si/sau servicii ... citeste toata stirea