Atentie, brasoveni! PETrica nu mai are bilete RAT!

In urmatoarele zile vor ajunge la 2 milioane de recipiente colectate. De luni, 16 mai, pana la sfarsitul lunii nu se mai pot preschimba tichetele de la PETrica in bilete RAT. Municipalitatea ia in calcul posibilitatea ca PETrica sa poata oferi bilete si la institutiile cu cultura, gradina zoologica sau centrul de agrement.Cele trei sisteme automate de tip RVM se bucura de un succes care depaseste toate asteptarile. A ajuns la aproape 2 milioane de recipiente colectate. Primele saptamani din ... citeste toata stirea