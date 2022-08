Atentie ce mancati in Predeal si Sinaia! Alimente expirate chiar si de un an

Comisarii de la Protectia Consumatorului au descoperit mizerie de nedescris si alimente expirate la sase restaurante de pe Valea Prahovei, respectiv din Predeal si Sinaia. Numai in cateva ore, ieri s-au dat amenzi in valoare totala de peste 70.000 de lei. Comisarii au gasit, printre altele, cimbru expirat de un an, plite murdare sau mancare gatita de cateva zile.Operatorii economici au fost sanctionati cu 7 amenzi contraventionale, in valoare totala de 70.000 lei si 2 avertismente, luandu-se, ... citeste toata stirea