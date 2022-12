Atentie! E luna in care furnizorii de energie electrica numara copiii romanilor, ca sa le dea reducere la factura

Familiile cu peste trei copii sau cele monoparentale vor beneficia de un pret compensat la energie, insa pentru asta va trebui sa anuntati furnizorul. In plus, pentru a beneficia de pretul de 0,68 de lei pe kilowatt la energie electrica, va trebui sa completati o cerere pe proprie raspundere."Parlamentul a aprobat aceasta modificare la lege. De fapt, prin legea de aprobare a ordonantei 119 in acest moment legea este la Presedintie pentru promulgare.Aceasta modificare la ordonanta 119 ... citeste toata stirea