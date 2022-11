Atentie la conserve: Botulism si dupa zacusca

Prof. univ. dr. Carmen Dorobat, medic infectionist, trage semnalul de alarma la scurt timp dupa ce a aparut a treia suspiciune de intoxicatie cu toxina botulinica in tara, in contextul in care a inceput Postul Craciunului."Urmeaza o perioada in care multi dintre noi vom urma rigorile unui post. In post se mananca, in special, fructe, legume, care pot fi in stare conservata. Trebuie sa stim ca aceasta infectie se ia in special din conserve de peste, dar nu numai de acolo, ci si din zacusca. Au ... citeste toata stirea