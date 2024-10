Atentie la emailuri false in numele ANAF

Ministerul Finantelor atrage atentia asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise in numele ANAF, care este in desfasurare in aceasta perioada. Contribuabililor, persoane fizice, le este transmisa o "Nota informativa" prin care sunt instiintati cu privire la o presupusa datorie, pentru care este necesara plata pentru evitarea executarii silite si a valorificarii bunurilor."O noua campanie de emailuri false, transmise in numele ANAF, este in desfasurare in aceasta perioada. ... citește toată știrea