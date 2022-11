Atentie la mobil: "Poate provoca tumori"

Prof. dr. Vlad Ciurea sustine ca folosirea in exces a telefonului mobil creste riscul de aparitie a tumorilor. "Nu numai ca s-a publicat, nu numai ca au fost studii, ca s-au facut loturi intregi, n-are rost sa spunem datele statistice. Exista si am vazut asemenea situatie. Un domn, n-am sa-l uit, l-am intrebat cate ore a vorbit la telefon. Cate 5-6 ore, pana cand telefonul se incingea, lua alt telefon si vorbea incontinuu si, intr-adevar, a dezvoltat o tumora. Eu am vazut cazul, nu ca mi-a spus ... citeste toata stirea