Atentie la tepele imobiliare! Azi, despre Cristian

Am primit o sesizare la redactie din partea unui cititor, care a avut parte de o teapa imobiliara incredibila. Pe scurt, cineva a cumparat "cu banii jos" un apartament, nu a fost finalizat la termen, iar dupa expirarea perioadei de predare, s-a trezit ca, daca vrea locuinta, trebuie sa plateasca mai mult.Asta, repetam, in contextul in care plata s-a facut integral, la momentul semnarii contractului! MOtiv pentru care oamenii au decis sa dea publicitatii situatia creata, pentru a evita alte ... citeste toata stirea