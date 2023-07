Pe multe trasee montane din Muntii Fagaras au fost vazute vipere in acest an, dar probabil cel mai periculos dintre toate din acest punct de vedere este traseul spre Varful Negoiu (2.535 metri), noteaza Salut Fagaras.O turista care a urcat in acest weekend pe Negoiu avertizeaza iubitorii muntelui ca traseul este periculos. "Atentie la vipere pe traseul spre Varful Negoiu! La intoarcere de pe varf, incepand de la lacul Caltun pana jos spre Piscu Negru, am intalnit 5 vipere", a ... citeste toata stirea