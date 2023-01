Atentie, parinti si bunici! 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale

"In cazul racelilor la copii nu trebuie niciodata depasita doza de paracetamol!", atrage atentia dr. Tudor Ciuhodaru. Potrivit medicului, respectarea stricta a intervalului de minim 4 ore intre doua administrari si a dozei maxime zilnice sunt esentiale pentru a nu aparea efecte toxice.Simptomele supradozajului constau in paloare, greata, varsaturi, anorexie si dureri abdominale. In caz de supradozaj (terapeutic sau intoxicatie accidentala) se impune tratament medical imediat (urgent la ... citeste toata stirea