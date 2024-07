Atentie; Politia "cameleon", in trafic. IPJ Brasov: "Motivul este acela ca vrem sa observam comportamentul real, nu disimulat, al celor din trafic"

Soferii pot fi amendati si lasati fara permis, chiar daca sunt opriti in trafic de politisti care patruleaza intr-o masina neinscriptionata. In conditiile in care atunci cand observa o masina de politie multi soferi isi readuc aminte ca au obligatia sa respecte regulile de circulatie, insa altfel sunt destui care se dau "viteji" si devin practic un real pericol in trafic, din cauza manevrelor imprudente pe care le fac, Politia Brasov a decis sa patruleze mai des cu masinile neinscriptionate. ... citește toată știrea