Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Suedia ca autoritatile locale au emis coduri de vreme extrema, in perioada 9 - 11 august, in mai multe regiuni. Vorbim, astfel, despre un cod rosu de averse puternice si doua coduri portocalii de inundatii. Zilele trecute, un tren cu 100 de pasageri a deraiat in Suedia dupa ce calea ferata a fost inundata de o ploaie torentiala.Avertizarile sunt urmatoarele:- Cod ... citeste toata stirea