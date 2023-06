DRDP Brasov anunta lucrari de reparatii pe DN1, in zona Predeal.Drumarii brasoveni efectueaza lucrari ample de reparatii pe DN1, in judetul Brasov, pe din Predeal, astfel traficul rutier in zona se va desfasura cu dificultate.Potrivit reprezentantiilor DRDP Brasov, lucrarile necesita inchiderea circulatie pe cate un sens de mers astfel, traficul se desfasoara alternativ pe o singura banda.Lucrarile de reparatii vor dura aproximativ doua saptamani. Reparatiile se vor efectua doar in cursul ... citeste toata stirea