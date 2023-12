Un tratament impotriva racelii ii poate lasa pe soferi fara permis de conducere. Vorbim despre banalele picaturi de nas, folosite de majoritatea dintre noi in tratamentul racelilor in perioada sezonului rece. Desi le putem primi usor in farmacii, potrivit medicilor, 99% din picaturile de nas de pe piata dau dependenta si ar trebui folosite doar la indicatia medicului."Picaturile de pus in nas pe care le cer si li se ofera - vreau ceva sa imi desfunde nasul - 99% sunt substante care dau ... citeste toata stirea