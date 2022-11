Atentionare Cod Galben de ceata in Brasov si in alte 13 judete

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata atentionare Cod Galben de ceata, in zone si localitati din 14 judete, intre care si Brasovul.Potrivit meteorologilor, ceata va persista pe mai multe drumuri, pana la ora 10:00.Vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, in judetele:Brasov: zona joasa si zona depresionaraAlba: zona joasa;Covasna: zona depresionara;Mures: zona joasa;Harghita: zona depresionara;Sibiu: zona joasa; ... citeste toata stirea