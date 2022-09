Atentionare Cod Galben de ceata in judetul Brasov. Zonele vizate

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, o atentionare Cod Galben de ceata pentru sase judete din Transilvania, intre care si Brasovul.Atentionarea Cod Galben de ceata este in vigoare pana la ora 10:00.Conform prognozei, in mai multe localitati din judetul Brasov, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m.Este vizata zona depresionara si localitatile: Fagaras, Rupea, Hoghiz, Sinca, Recea, Mandra, Voila, Racos, ... citeste toata stirea