Atentionare de calatorie: Greva a sindicatelor din transportul feroviar din Franta, pe intreg teritoriul tarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca personalul angajat in domeniul transportului feroviar din aceasta tara a anuntat intrarea in greva pentru 24 de ore, joi, 21 noiembrie, de la ora 08.00, cu asigurarea serviciului minim al circulatiei trenurilor, transmite News.ro.Potrivit MAE, circulatia feroviara, urbana si interurbana (TGV, TER, Intercity si RER) de pe intreg teritoriul Republicii Franceze