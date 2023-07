Ministerul Afacerilor Externe (MAE)a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, acolo unde este in vigoare un Cod rosu de canicula si exista un risc ridicat de incendii.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, cu temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul ... citeste toata stirea