Atentionare de calatorie pentru Suedia: S-a reintrodus controlul la frontiera interna de stat

Atentionare de calatorie pentru Suedia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile suedeze au luat decizia de a reintroduce controlul la frontiera interna de stat in perioada 12 noiembrie 2024 - 11 mai 2025.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei, un act de identitate ... citește toată știrea