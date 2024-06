Atentionare de calatorie: Risc crescut de incendii in Grecia

MAE a emis o atentionare de calatorie de risc crescut de incendii in Grecia.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, potrivit Serviciului National de Meteorologie, sambata, 29 iunie, se vor inregistra temperaturi foarte ridicate in anumite zone ale tarii, transmite Agerpres. ... citește toată știrea