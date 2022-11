"Aterta, disparitie copil": O instructie in padurile Holbavului, cu Politia, Jandarmeria si voluntari din Codlea, Vulcan si Holbav

Sambata, 26 noiembrie, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, a avut loc un exercitiu tactic, in care a fost simulata disparitia unui copil in circumstante alarmante.Scenariul exercitiului a fost creat pe specificul geografic al judetului Brasov, unde aproximativ 40% din teritoriu este acoperit de e suprafata impadurita, specific montana, ceea ce ridica nivelul de dificultate in zonele izolate sau greu accesibile. Astfel, la nivelul institutiei s-a dezvoltat un parteneriat cu ... citeste toata stirea