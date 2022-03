Atitudinea fata de cutremur, la 45 de ani de la seismul care a zguduit puternic Romania. Cum a fost la Brasov

Vineri, 4 martie, s-au imlinit 45 de ani de la cutremurul care a zguduit Romania pe 4 martie 1977, iar Storia.ro si Asociatia pentru Reducerea Riscului Seismic (Re:Rise) au adus in atentie o analiza a atitudinii romanilor de astazi fata de riscul seismic. Astfel, 51% dintre romani au declarat ca nu exista sau nu stiu sa existe actiuni imediate pe care le-ar putea face in locuintele lor pentru a fi mai protejati in cazul unui cutremur major, in timp ce 49% au afirmat ca stiu de existenta unor ... citeste toata stirea