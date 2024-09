Au alergat alaturi de Andreea Raducan, la Brasov, pentru o sansa in plus pentru copiii in risc de abandon scolar

Peste 3.000 de participanti au luat ieri startul in prima editie Bimbo Global Race Romania, care a avut loc la Brasov, in zona Lacului Noua. Au fost curse de 5 km, 1.4 km sau in cursele copiilor de 0.7 km, iar alaturi de concurenti a alergat si campioana olimpica Andreea Raducan. Gazda a evenimentului a fost Pavel Bartos, iar la final, spectatorii s-au bucurat de doua concerte sustinute de Cleopatra Stratan si Smiley."Bimbo Race 2024 nu a fost doar o simpla competitie, ci o ... citește toată știrea