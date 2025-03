Au alergat pentru "Mama", in Brasov si alte 13 orase din tara

Peste 270 de alergatori, copii, parinti si bunici, au luat duminica, 9 martie, startul la crosul caritabil "Alerg pentru mama" in Brasov, o actiune in sprijinul victimelor violentei domestice. Evenimentul sportiv, organizat de asociatia studenteasca AMiCUS, s-a desfasurat in Parcul Nicolae Titulescu."Anul acesta am avut un numar de inscrisi in crestere fata de editiile trecute. Aceasta este editia a patra. Traseul este in parcul Nicolae Titulescu. Este un circuit. Pe traseu sunt prezente ... citește toată știrea